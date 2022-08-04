“الحزب” في ذكرى انفجار 4 آب: لتحقيق نزيه وعادل بعيدًا من الاستثمار السياسي

أصدر حزب الله البيان التالي:
تحلُ الذكرى السنوية الثانية لفاجعة 4 آب، هذه المأساة الوطنية الكبرى التي أصابت لبنان وشعبه في الصميم، ولا يزال يعاني من آثارها ونتائجها على كافة المستويات.
نجدّد في هذه المناسبة الأليمة تعازينا الحارة الى أهالي الشهداء كافة مسيحيين ومسلمين لبنانيين وغير لبنانيين، ونعبّر عن تعاطفنا الصادق مع آلامهم ومعاناتهم، ومع الجرحى وعائلاتهم خاصة أولئك الذين لا زالوا الى الآن في المستشفيات، ومع كل الذين تضررت أملاكهم ومنازلهم وأعمالهم في بيروت وعلى امتداد الوطن.
لقد شهدنا خلال العامين المنصرمين موجةً هائلةً من الحملات السياسية والاعلامية المكثّفة والتي تضمنت اتهامات باطلة وزائفة وقدراً كبيراً من التحريض أدى الى توتر داخلي في غاية الخطورة كاد أن يطيح بأمن البلد واستقراره، خاصة عقب الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الطيونة والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء المظلومين لولا حرصنا الكبير على وأد الفتنة في مهدها وقطع الطريق امام الساعين الى الحرب الاهلية.
إننا نؤكّد اليوم على موقفنا الثابت والمعروف من هذه القضية والذي عبّرنا عنه منذ البداية، وهو المطالبة بتحقيقٍ نزيهٍ وعادل وشفاف وفق الاصول القانونية ومراعاة وحدة المعايير بعيداً عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية، ونعتقد صادقين ان العدالة وحدها هي من يحقق الانصاف ويُطمئن النفوس ويُضمّد الجراح ويثبّت الاستقرار الداخلي ويدفع بنا جميعاً الى الحوار الهادىء والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها بلدنا لبنان.
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