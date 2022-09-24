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“الحزب” يعزّي بضحايا “مركب الموت” ويدعو الدولة اللبنانية لوضع حد نهائي لعمليات التهريب￼
محلي
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السبت 24 أيلول 2022
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أصدر حزب الله البيان التالي: ‏

يعبّر حزب الله عن عميق الحزن والألم الشديد، بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من المواطنين ‏اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في مركب “الموت” مقابل ميناء طرطوس، ويتقدّم من ذويهم بأحرّ التعازي ‏والمواساة سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويُلهم أهلهم الصبر والسلوان، ‏وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى المفقودين بالأمن والسلامة.‏
ويُثني حزب الله على المبادرة الفورية والجهود المميزة التي بذلتها السلطات السورية والأجهزة ‏المختصة في عمليات الانقاذ والبحث وانتشال الجثث ومساعدة الجرحى ومعالجتهم في المستشفيات ‏السورية، كما يشكر الأجهزة الصحية والأمنية اللبنانية على تحركهم السريع في أعمال الاغاثة ‏والمساعدة الانسانية والطبية.‏
ويدعو حزب الله الدولة اللبنانية الى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا او تضرروا في هذه ‏المأساة الكبيرة واحتضان عائلاتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا.‏
ان حزب الله يدعو الجهات المعنية الى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات ‏القضائية ضدهم واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم ‏تكرارها.‏

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