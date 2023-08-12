“الحزب” يكشف للمرة الأولى عن منظومة صواريخ “ثار الله” (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لـ”حزب الله” في لبنان، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة “ثار الله” للصواريخ الموجهة.
وقال الإعلام الحربي لـ”حزب الله”، إن منظومة “ثار الله” للصواريخ الموجهة، تم نشرها ضمن تدريبات سلاح “ضد الدروع”، مشيرا أنها دخلت الخدمة، في عام 2015.
وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن “منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ “كورنيت”، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة”.
ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات “حزب الله” في لبنان، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، حسب الإعلام الحربي لـ”حزب الله”.
وكان “حزب الله” اللبناني قد أجرى مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، في مايو/ أيار الماضي، في أحد معسكراته جنوبي لبنان.
وذكرت قناة “المنار”، أن “حزب الله” أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم “مليتا” في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب، بحسب القناة.
وأفادت القناة بأن “المناورة العسكرية تأتي، قبل أيام، من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار2000″، داعية حشدا من الإعلاميين لـ”القيام بجولة في أحد معسكرات الحزب في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات”.
وشهدت مناورة “حزب الله” استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
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