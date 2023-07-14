“الحزب” ينعى الشيخ عفيف النابلسي: صاحب المواقف الجريئة في وجه الاحتلال

توفي، صباح اليوم، العلامة الشيخ عفيف النابلسي بعد صراع طويل مع المرض. ونعاه حزب الله، في بيان، قائلاً إنّه «ارتحل عن هذه الدنيا الفانية بعد سنوات قضاها بالصبر والاحتساب مع المرض والمعاناة». وأضاف: «لقد كان سماحة العلامة الراحل من مؤسسي العمل الإسلامي في لبنان ومن العلماء النخبة الذين عملوا في سبيل التبليغ والهداية، باذلًا لأجل ذلك علومه وعمره وكل ما أعطاه الله في هذه الدنيا من طاقة أو قدرة، لقد واكب الراحل الكبير وشارك في انطلاقة المقاومة الإسلامية بعد الاحتلال الإسرائيلي وكان صاحب المواقف الجريئة والشجاعة بوجه الاحتلال والداعي إلى وجوب مقاومته وتحمل في هذا السبيل أعباءً كبيرة وبقي طوال عمره إلى جانب المقاومة والمقاومين، وهو العالم الذي أسّس حوزة علمية في مجمع السيدة الزهراء الذي بناه وأشرف عليه من موقعه العلمي المميز كما عمل على تصنيف عدد كبير من المؤلفات في مجالات فقهية وعلمية عدة».
تُجرى مراسم تشييع الشيخ النابلسي ويوارى في الثرى في مجمّع السيدة الزهراء في صيدا اليوم الجمعة عند الساعة السادسة بعد الظهر، فيما ستُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، وفي الأيام التالية: السبت والأحد المقبلين في مجمع السيدة الزهراء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الرابعة حتى السابعة والنصف بعد الظهر.
كما نعت «هيئة علماء بيروت» الشيخ النابلسي، وقالت إنّ «الساحة الإسلامية والجنوبية خاصة فقدت علماً كبيراً وحدوياً، المشهود له بمواقفه الوطنية والإسلامية الجريئة ومجاهداً وأباً حاضناً للمقاومة ومجاهديها ومناصراً وداعماً للقضية الفلسطينية وفصائلها المقاومة منذ انطلاقتها.. ثابتاً في مواقفه، صلبا في إرادته، راسخاً في عزيمته ، ولم يبدل تبديلاً».
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا