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“الحزب” يُندد افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرين
محلي
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الثلاثاء 05 أيلول 2023
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علّق “حزب الله” على افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرين قائلاً: “يُمعن نظام الـ”خليفة” في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء ‏الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة ‏لكيان العدو الإسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان الموقّت”.

واعتبر “حزب الله”، في بيان، أنّ ‏”هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات ‏الشعب البحريني ومعتقداته.”، مضيفاً أنّ “هذه الخيانة الجديدة شكّلت طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات ‏في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى”.

وأدان “حزب الله” بـ”شدّة هذه الخطوة الخيانية”، مؤكداً أنّ “الشعب البحريني الأبيّ وشعوب أمّتنا كافة ‏يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا”.

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