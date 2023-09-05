“الحزب” يُندد افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرين

علّق “حزب الله” على افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرين قائلاً: “يُمعن نظام الـ”خليفة” في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة لكيان العدو الإسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان الموقّت”.
واعتبر “حزب الله”، في بيان، أنّ ”هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات الشعب البحريني ومعتقداته.”، مضيفاً أنّ “هذه الخيانة الجديدة شكّلت طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى”.
وأدان “حزب الله” بـ”شدّة هذه الخطوة الخيانية”، مؤكداً أنّ “الشعب البحريني الأبيّ وشعوب أمّتنا كافة يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا”.
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