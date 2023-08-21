الحزن يطرق باب سعد لمجرد… والسبب!

نعى النجم المغربي سعد لمجرد صديقته فاطمة الزهراء الغزاوي، المعروفة بـ”فتاة القمر” من خلال منشور عبر “إنستغرام” بعد معاناتها من مرض نادر.
ونشر النجم المغربي صورة قديمة تجمعه بالراحلة، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “قلبي تهز من لما سمعت هذا الخبر اليوم، أختي فاطمة الزهراء الغزاوي في ذمة الله، يا رب ارحمها وصبّر أهلها وصبّرنا نحن كمان على فراقها”.
وأضاف: “كنت مع فاطمة الزهراء رحمها الله تقريباً دائماً على اتصال، كانت من أطيب عباد الله، كانت كتسول فيا وكنسول فيها باستمرار لكن هي أكثر مني الصراحة ربي بغاها اللهم لا اعتراض”.
وتابع: “اللهم ثبّتها عند السؤال وارحمها ويسّر حسابها واسكنها الفردوس الأعلى ولا تُحرمها يا رب من لذة الرؤية في وجهك الكريم ولا من جيرة سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام”.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور سعد لمجرد وانهالت عليه تعليقات المواساة، وأثنوا على وفائه لأصدقائه في كل المناسبات والحالات، مؤكدين أنه كانت تربطه علاقة مميّزة بالراحلة، متمنين أن يُسكنها ربّ العالمين فسيح جنانه وأن يصبّر لمجرد وعائلتها.
المصدر: لها
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