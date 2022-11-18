الحكمة يفوز على بيبلوس

تابع فريق الحكمة سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه على مضيفه بيبلوس بفارق 39 نقطة وبنتيجة (105-66)، ليتصدر “سنيبس” بطولة لبنان لأندية الدرجة الأولى لكرة السلة في المباراة التي اجريت في قاعة مجمع الرئيس ميشال سليمان في جبيل، ضمن الجولة السادسة.
وكان كليف الكسندر (الحكمة) وفيكتور (بيبلوس) الافضل تسجيلا في اللقاء برصيد 24 نقطة لكل منهما، واضاف الاول 19 متابعة مع تمريرة حاسمة واحدة، والثاني 3 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
وهو الفوز السادس لفريق الحكمة بالعلامة الكاملة دون تلقيه اي خسارة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في حين تعرض بيبلوس للهزيمة السادسة تواليا دون أي فوز ليستقر رصيده عند 6 نقاط.
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