الحلبي: الامتحان مسار طبيعي لانهاء العام الدراسي

أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ان لا افادات لطلاب الشهادات الرسمية “على ايامه”، وقال في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”: “لا نرى اي سبب لتأجيل او إلغاء الامتحانات الرسمية لان الامتحان هو المسار الطبيعي لانهاء العام الدراسي”.
وأوضح “ان المدارس الرسمية تقوم بدورات تكثيف بما يعوض للتلاميذ ما فقدوه في خلال فترة الانقطاع لعدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الشهادات التي يستحقونها”.
وردا على سؤال عن مشاركة الأساتذة في المراقبة والتصحيح أكد الحلبي “ان الاساتذة اكثر حماسة لاجراء الامتحانات”.
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