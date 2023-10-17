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الحلبي: تمديد إقفال المدارس في المناطق الجنوبية غدا واستمرار الدراسة في مدارس الاقضية
محلي
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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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مدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، “تطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الاربعاء في 18/10/2023  لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسميه والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماما للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها”. وأكد “استمرار الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة”.
 
وذكر الحلبي “الهيئة التعليمية والأهالي والتلاميذ ، بمضمون التعميم الذي أصدره اليوم ، والذي ينظم كيفية متابعة انتقال التلميذ إلى مدارس في مناطق أخرى ، وكذلك التحاق المعلمين في مدارس جديدة”. 
 
ودعا المواطنين إلى “متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي”.

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