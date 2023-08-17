الحلبي: سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى لضمان بدء العام الدراسي

لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنه ” حتى يكون هناك عودة آمنة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس طلبنا إضافةً الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات.
وأشار الحلبي إلى أن مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به، وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي.
أما في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فقد فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر.
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