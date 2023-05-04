الحلبي: لا تأجيل للامتحانات الرسمية

دعا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “جميع التلاميذ لعدم الرهان على تأجيل الشهادة المتوسطة “البريفيه” لأنها ستجري حكماً فلا تأجيل ولا إلغاء للإمتحانات الرسمية”.
وأكد في حديث لـMTV ان “الامتحانات الرسمية ستكون جديّة ولا يجوز بعد ما مرّ على تلامذة لبنان أن يبقوا من دون شهادة رسمية ولهذا نحن مصرّون على إجرائها كي لا نخسر قيمة العلم في لبنان”.
وأشار إلى “أننا توصّلنا الى الإطار الوطني للمنهج التعليمي ما قبل الجامعي واسمه “طائف تربوي” ولا أقبل أن يشعر أي مكوّن وطني بأنه مستثنى من هذه الورشة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا