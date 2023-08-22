الحلبي: نتمسك بايمان اللبنانيين وارادتهم في بناء مؤسسات الدولة

وضع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الحجر الأساس لبناء مدرسة رسمية في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا، بهبة من البنك الالماني للتعمير، والتنفيذ من خلال منظمة اليونيسف، في حضور مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية الدكتورة هيلدا خوري، المستشار الاعلامي ألبير شمعون، وفريق عمل من الوزارة، رئيسة بلدية مجدليا جومانه بعيني، رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري، ممثلة اليونيسف إلسي هيغن، مديرة المدرسة رينه القارح، عدد من افراد الهيئة التعليمية ورهبان وراهبات وحشد من ابناء البلدة.
وقال الوزير الحلبي في كلمته: “من لا يعرف عادات اهالي قرانا لا يعرف شيئًا، نحن اليوم في مجدليا، نضيف لبنة جديدة في الاعمار في المناطق، والمدرسة هي التي تجعلنا نحافظ على الانسان، وهو ما نعمل عليه وحريصون عليه، وفكرة انشاء مدرسة في مجدليا كانت على ايام الوزير السابق مروان حماده، ونحن اليوم نطلق هذا المشروع، يؤمن للمنطقة الاطار الانسب للطالب والمعلم”.
اضاف: “ما اريد ايصاله اليوم اننا بالرغم من الازمة الكبيرة التي نمر بها، مصرون ان يكون امام طلاب لبنان عام دراسي طبيعي، ورغم كل ما مررنا به استطعنا ان نؤمن الامتحانات الرسمية، وقد نجحنا في تنظيمها، وعشية الدورة الثانية اقول نحن ايضا جاهزون. وسنكون في خط الدفاع الاول لتحقيق حقوقكم”.
ثم انتقل الوزير الحلبي والوفد المرافق الى بلدة مزيارة في قضاء زغرتا، حيث ازاح الستارة عن لوحة تؤرخ لبناء الثانوية الرسمية في البلدة، في حضور النائب طوني فرنجية، كاهن الرعية الخوري جوزاف فضول، الشيخ جيلبير الشاغوري وفاعليات.
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