الحلبي يبحث وشهيّب الاوضاع التربوية

زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب ومفوض التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم وعضوا رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو وغسان زيدان، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، حيث تم البحث في الأوضاع التربوية، وخصوصا حقوق الأساتذة والمعلمين.
وإذ شدد الوفد على ضرورة تلبية مطالب الأساتذة لإنقاذ العام الدراسي، وأنه سوف يتابع هذه القضايا بشكل مستمر، أكد أهمية العمل بالتوازي لتحقيق مصلحة الطلاب وحقوق المعلمين وتوفير الظروف اللازمة لإتمام العام الدراسي، وأن يتم تمكين الأساتذة من خلال توفير المقومات البديهية التي هي من مسؤولية الدولة بكل قطاعاتها، وليس فقط وزارة التربية.
كما تم خلال اللقاء بحث الحاجات اللوجستية للمدارس وترميم وتأهيل المباني المدرسية، وقد وعد الوزير بإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
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