الحلبي يعلن انه سيصدر قرارا جديدا يتعلق بالعام الدراسي

كشف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان ، أنه “مع أفراد الهيئة التعليمية في جهد واحد للحصول على حقوقهم”، ولفت إلى أنه “بسبب تأخر استفادة افراد الهيئة التعليمية من التعويض الموقت المنصوص عليه في المرسوم الرقم 11227/2023 عن اشهر الصيف لصدور المرسوم بتاريخ 31/8/2023 ، ولما لهذه التعويضات من ضرورة ملحة لتأمين قدرة افراد الهيئة التعليمية على الحضور ، سيصدر الوزير قرارا جديدا يعلق بموجبه العمل بالقرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 ويؤجل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 الى موعد آخر، ريثما يصدر قرار عن مجلس الوزراء في هذا الشان
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