الحواط: نحن قاب قوسين من الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة￼

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن مضمون البيان الاميركي – الفرنسي – السعودي يلتقي مع مطالب اللبنانيين بالتمسك بالطائف والاصلاحات واستعادة الدولة ، ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن محور الممانعة مسؤول عن الكوارث الحاصلة في البلد نتيجة إنعزال لبنان عن المجتمع العربي والدولي بسبب التدخل في صراعات المنطقة مشيراً الى الفقر الذي بلغ مستوى غير مسبوق .
وحمّل منظومة الفساد الحاكمة المسؤولية عما وصلت اليه الأوضاع ، مشيراً الى ان ظاهرة قوارب الموت هي تعبير عن اليأس من الواقع السائد وامكانية الخلاص على ايدي المنظومة .
وشدد الحواط على أن تأليف الحكومة يخفي نيّة بالفراغ الرئاسي لان المطلوب حالياً هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية مشيراً الى ان المادة ٦٩ من الدستور تنص بوضوح على ان الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية ، وبالتالي ينبغي التركيز على انجاز انتخاب رئيس للجمهورية . ولفت إلى أن تكتل للجمهورية القوية وضع مع من يلتقي معهم من الأطراف خريطة طريق، تبدأ بانتخاب رئيس يقود مسيرة معالجة الأوضاع والخروج من الكارثة . وقال : نحن على قاب قوسين من الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية ، ونتواصل مع كل قوى المعارضة بهذا الخصوص . وشدد على ضرورة اقرار خطة التعافي الاقتصادي مع القوانين الاصلاحية المطلوبة ، رافضاً التشريع بالمفرّق .
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