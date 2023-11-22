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الحوثيون: أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرا_ئيلية هدف مشروع لعملياتنا
إقليمي/دولي
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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين بان “أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا في البحر الاحمر”، ولفت الى ان “عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون”.

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