الخارجية الاميركية حول زيارة هوكستين وملف الترسيم: التوصل إلى حلّ أمر ضروري وممكن

أصدر مكتب المتحدث باسم الخارجية الاميركيةبيان جاء فيه:
بعد زيارات إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، يزور المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتيةوالاستثمار العالمي آموس هوكستين بيروت في 31 تموز لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة بايدنبتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية. إن التوصل إلى حلّ أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقهإلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية.
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