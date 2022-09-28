الخارجية الروسية: المناطق الأوكرانية قامت بخيار حر لصالح روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن “المناطق الاوكرانية الأربع قامت بخيار حر لصالح روسيا”، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.
اضافت: “إن نتائج هذا الاستفتاء تتحدث عن نفسها، إن سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا لا يريدون العودة الى حياتهم السابقة وقاموا بخيار واع وحر لصالح روسيا، وسكان هذه المناطق لم يكن لديهم خيار آخر”.
واكدت الخارجية أن “النتيجة المنطقية كانت قرار سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا بطلب حماية روسيا، وسكان دونباس تعرضوا لابادة منهجية ومشينة”، من جانب قوات كييف منذ بدء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في 2014.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا