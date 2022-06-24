الخارجية الفرنسية: لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعافي البلاد

وزعت السفارة الفرنسية في بيروت بيانا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، جاء فيه: “احيطت فرنسا علما بتكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ويعود للرئيس المكلف، تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد ، كما تم التفاوض عليها في أبريل الماضي مع صندوق النقد الدولي (IMF)”.
اضافت: “ونظرا إلى التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للبنانيين، يتوجب على ممثلي القوى السياسية الممثلة في البرلمان، العمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة للبلاد”.
واعلنت ان “فرنسا تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواقيت المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وستبقى فرنسا ملتزمة التزاما تاما بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني”.
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