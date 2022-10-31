الخارجية الفرنسية للسياسيين اللبنانيين: كونوا على مستوى المرحلة￼

دعت الخارجية الفرنسية “البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء”، واشارت في بيان اوردته “وكالة الصحافة الفرنسية”، الى أن “فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، كما ودعت السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم وان يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.
واعتبر بيان الخارجية ان “لبنان يمر بازمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين”.
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