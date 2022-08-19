“الخارجية” تتابع قضية الموقوف اللبناني في أذربيجان… ما جديدها؟￼

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنها “تتابع عن كثب قضية المواطن اللبناني الموقوف في أذربيجان ڤيكين أولجكجيان منذ اعتقاله في ناغورني كاراباخ العام ٢٠٢٠، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن “سفارة لبنان في طهران قد تقدمت مؤخراً بطلب رسمي إلى السلطات الأذربيجانية المعنية لإتاحة فرصة اللقاء المباشر مع السيد أولجكجيان في مكان توقيفه في أذربيجان، وما زالت تتابع جهودها للاستحصال على الأذونات الرسمية اللازمة لذلك بالسرعة الممكنة”.
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