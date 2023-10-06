الخارجية تندد بالاعتداء الارهابي على حمص

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، بيانٌ، جاء فيه: “تندد الوزارة الاعتداء الارهابي بالمسيرات المحملة بالذخائر المتفجرة على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدنيين المدعوين من بينهم نساء وأطفال”.
وأضاف البيان، “تتقدم الوزارة من السوريين، حكومةً وشعباً، بخالص العزاء وصادق المواساة على المصاب الاليم، وتتمنى الشفاء العجل للجرحى والمصابين”.
وختم البيان، “كما تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين بشكل خاص أن قتل المدنيين يشكل عملاً ارهابياً مرفوضاً”.
وشهدت حمص، أمس الخميس، هجومًا بمسيّرات على كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرّج ضباط، تسبّب بسقوط عدد من القتلى العسكريين والمدنيين.
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