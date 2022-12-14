الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي كأس العالم

اعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية انها ألغت جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، وعزت ذلك إلى قرار قالت إن السلطات القطرية اتخذته.
وقالت الشركة في بيان ارسل الى وكالة “رويترز”: “عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية”.
وقالت إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.
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