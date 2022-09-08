الخطيب يتسلم من ترايسي شمعون مشروعها الانتخابي

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس المرشحة لرئاسة الجمهورية السفيرة ترايسي شمعون التي قدمت نسخة من مشروعها الانتخابي وبرنامج عملها السياسي. وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وتمنى الشيخ الخطيب للمرشحة شمعون “التوفيق في خدمة الوطن وشعبه”.
وأكد “أن المشكلة في لبنان تكمن في النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية فيتم الغاء الطائفية السياسية بما يعزز روح المواطنة والانتماء الوطني في نفوس اللبنانيين ويدمجهم في بوتقة الوحدة الوطنية التي نحتاج اليوم الى تحصينها بالتعاون بين اللبنانيين والتقريب بينهم بدل تخويفهم من بعضهم البعض وخلق هواجس لا وجود لها”.
شمعون
بعد اللقاء، أدلت السفيرة شمعون بالتصريح التالي: تشرفت بلقاء سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وقدمت لسماحته نسخة من المشروع الانتخابي واستعرضنا الأوضاع العامة. وأكدنا ضرورة أن نعتمد على الحوار وتبادل الأفكار والانفتاح على بعضنا البعض لأننا لا نستطيع أن نكمل بهذا الانعزال الطائفي والتصعيد الطائفي، وعلينا أن نؤمن مستقبل لهذا البلد وخاصة في هذا الوضع السيء جدا و لاسيما ان الضرر أصاب الجميع والمعاناة أصابت الجميع من هذا الوضع الذي يتجه نحو الأسوأ، ولا نستطيع أن نصل الى الحلول إلا من خلال التعاون والحوار والاحترام المتبادل”.
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