الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية

اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل ان ما صدر عن صندوق النقد الدولي يعد توصيفاً دقيقاً للواقع المالي والنقدي والاقتصادي ويتطابق مع رؤية وزارة المالية وينسجم مع ما بدأته من خطوات تصحيحية عبّرت عنها ما تضمنته موازنات الاعوام المتتالية للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، والتي ادت بشكل رئيسي الى زيادة في الواردات وساهمت في الاشهر الأخيرة في ما نشهده الى حد معقول من استقرار مالي ونقدي في سعر الصرف.
واضافت ان ما ورد لجهة استكمال الاصلاحات يؤكد وجهة النظر القائلة ان ما قامت به الوزارة يجب ان يستكمل بتشريعات لخطوات اصلاحية بنيوية عاجلة، ما زال الوضع السياسي المأزوم يحول دون تنفيذها، ما يتطلب التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة بمسؤولية اكبر على المستوى التشريعي كي نستطيع كمعنيين جميعاً وضع خطة التعافي الاقتصادي على مسارها الصحيح.
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