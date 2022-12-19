الخليل يتسلم من سفير الهند دعوة للمشاركة في اجتماع افتراضي

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل سفير الهند في لبنان سهيل اجاز خان، واطلع منه على أجواء ترؤس الهند لمجموعة العشرين للعام 2023 الذي سيكون عنوانه “أرض واحدة، عائلة واحدة، ومستقبل واحد”.
ووجه السفير الهندي دعوة الى الخليل للمشاركة في الإجتماع الإفتراضي الذي يحضر له تحت شعار تمويل التنمية المستدامة للإنسان، ومغزاه إيصال صوت البلدان النامية في ما يتعلق بمشاكلهم المالية.
لبس
وعرض الخليل مع المديرة العامة لـ”تلفزيون لبنان” فيفيان لبس لأوضاع المحطة والمشاكل التي تواجهها لناحية التمويل، وإنصاف العاملين عبر إمكانية منحهم المساعدة الشهرية التي هي عبارة عن راتبين كما سائر الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام.
وأبدى وزير المالية كل استعداد للمساعدة، مؤكدا “السعي وفقا للقانون، لإيجاد حلول تراعي أوضاع العاملين الاقتصادية والمعيشية من ناحية، والإمكانات المالية للدولة من ناحية ثانية”.
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