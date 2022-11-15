الخوري عرض مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين شؤوناً نقابية

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة ،رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة وأعضاء مجلس النقابة، وتناول البحث شؤوناً نقابية تتعلق بعمل خبراء المحاسبة.
بعد الإجتماع، تحدث النقيب شرارة، فقال: ” تشرفنا اليوم بلقاء معالي وزير العدل القاضي هنري الخوري استكمالاً لمهام نقابتنا ونهضتها وتطورها كمجلس نقابة منتخب حديثاً، وقد بحثنا مواضيع عدة أبرزها إقامة دورة متخصصة في الخبرة القضائية لخبراء المحاسبة كي تكون متممةً لعمل القضاء وتقدّم تقارير مهنية مميزة وعلى مستوى الخبرة”.
أضاف: “بحثنا أيضاً موضوع دخول الخبراء الى العدلية وتمنينا على الوزير اتخاذ الإجراء اللازم الذي يسمح لهم بالدخول الى قصور العدل من خلال بطاقة الإنتساب الى النقابة، وبحثنا أيضاً في ملفات المنتسبين الجدد الى النقابة وضرورة حلف اليمين القانونية إتاحةً لهم لفرصة تعيينهم في المحاكم، أضافة الى موضوع كرامة الخبير الذي يُكلف من قبل القضاء، فهو يمثل القاضي وبالتالي فهو لا يتحمّل أي مسؤولية في القرار الذي يتخذه القاضي المكلًِف كما جرى مع بعض الخبراء في السابق بحيث تعرضوا للإهانات والإستجواب في الوقت الذي لا يتحملون فيه أي مسؤولية نتيجة تكليفهم من قبل القضاء”.
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