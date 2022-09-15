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الخوري يبحث مع سفير ألمانيا سبل تطوير التعاون بين البلدين
محلي
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الخميس 15 أيلول 2022
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 استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل،  حيث تناول البحث شؤوناً عامة، إضافة الى سبل تطوير التعاون الثنائي بين لبنان وألمانيا على الصعيدين القضائي والحقوقي.

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