الخولي خلال مؤتمر تضامني مع جينا الشماس: سنواصل مقاومتنا للفساد وندافع عن كاشفيه

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في كلمة خلال المؤتمر التضامني مع النقيبة جينا الشماس، في مقر نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – المتحف: “إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم لأتحدث عن قصة انسانة لا تعرف الخوف، وهي تقف في وجه الفساد بكل قوتها ونزاهتها. هذه المناضلة النقيبة جينا الشماس التي تجاوزت المصاعب والتحديات، هي رمز للتغيير والأمل لنا جميعا”.
اضاف: “هذه المناضلة لن تستسلم أمام التهديدات والضغوط، فهي تعلم أن المعركة طويلة وصعبة وأن الفساد لن يتراجع بسهولة، ولكنها ماضٍية في سعيها لمكافحته وإعادة الحقوق المسلوبة للناس. ان جريمة سرقة اموال معظم المودعين اللبنانيين استعملت فيها طرق ملتوية منها ما اشارت اليه جينا في قضية تهريب مليارات لشخصيات محظوظة سياسيا وسلطويا، هذه المليارات كانت السبب الرئيسي في انهيار عملتنا الوطنية واقتصادنا”.
وتابع: “إن إرادتها الحديدية وإصرارها على مكافحة الفساد يستحقان منا كل الإشادة والتقدير، فقد قررت أن تصبح صوتًا للصامتين ولكل لبناني يسعى الى تحقيق العدالة في وطن فقد عدالته وضعف قضاؤه. إنها معركة تستحق أن نقف جميعًا وراءها، لأنها معركتنا جميعًا”.
اضاف: “حان الوقت لنقف جميعًا كواحد ونقول بصوت عالٍ: نحن لا نخاف، لن نسمح بترويع ابطالنا وانتهاك حقوق شعبنا، سنواصل مقاومتنا للفساد وندافع عن المناضلين الذين يقفون بوجهه خصوصا كاشفيه”.
وتابع: “لنرفع رؤوسنا بكبرياء ونتحدى كل تهديداتهم ومحاولاتهم الرخيصة لإسكاتنا. نحن ندرك أن التغيير لن يأتي بسهولة، ولكننا مستعدون لدفع ثمن الحق والعدالة. فلنحطم قيود الخوف ولنمض قدما في طريق الكرامة والتحرر”.
واردف: “للكاشفين عن الفساد وعلى رأسهم جينا نقول: نحن ندعمكم في هذه المعركة العادلة. لا تتراجعوا ولا تستسلموا، فأنتم رموز الشجاعة والحقيقة. وللقضاء اللبناني نقول: يضع مصلحة الشعب اللبناني فوق اي اعتبار سياسي او فساد، فلبنان يستحق قضاء يحمي حقوقه ويطبق العدالة بدون تحيز. وللظالمين والمرتشين، نخبركم أن الأيام العتيدة ستحمل معها العدالة، وستأتي اللحظة التي ستُفضح فيها أفعالكم الخبيثة”.
وختم: “نقول للبنانيين إننا لن نرضخ ولن نستسلم، وسنواجه الترهيب والفساد بكل قوتنا وثباتنا. ولنجدد العزم على محاربة الفساد بكل الوسائل الممكنة، إنها معركتنا، وإذا كنا متحدين ومتماسكين فلن نفشل، ولنكن الأمل والتغيير الذي يتطلع إليه الناس ونفتح الباب للعدالة والنزاهة، ولنجتمع غدا الثلاثاء في وقفة تضامنية مع النقيبة المناضلة امام مكتب الجرائم المعلوماتية لنصرخ بكل قوتنا ضد ترهيب كاشفي الفساد”.
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