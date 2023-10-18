الدبلوماسية لم تنجح.. فما نسبة وقوع الحرب؟ (الديار)

تفيد وفق معلومات « الديار» بأنّ سفراء دول القرار لم يعطوا اي معطيات إيجابية مطمئنة، من قبل دولهم الى المسؤولين اللبنانيين، لانّ الاستعانة بالطرق الديبلوماسية، وعلى ما يبدو، لم تصل الى مبتغاها، لكن طرحها ما زال قائماً مع الوساطات، علّها تصل الى تسوية بعد كل الذي جرى، مما يعني ان نسبة وقوع الحرب تطغى وستمتد الى الجنوب اللبناني وغيره من المناطق، وأن اهتمامات هؤلاء تركّز على دور فاعل للحكومة والسياسيين، بضرورة تفادي الحرب. فيما جبهة الجنوب مستنفرة بقوة من قبل المقاومة، مقابل تعزيزات عسكرية كبيرة في المستوطنات القريبة من الحدود، واعلان مستوطنة المطلّة منطقة عسكرية.
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