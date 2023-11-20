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الدفاع المدني: إنقاذ 4 بينهم طفل حاصرتهم الثلوج
متفرقات
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الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
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اعلن الدفاع المدني عبر منصة “اكس” ان” عناصره تمكنت بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة 9،00 من صباح اليوم الواقع في 20-11-2023 ولغاية الساعة 14،00، من إنقاذ 3 مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر حاصرتهم الثلوج عند تنقلهم على مرتفعات بسكنتا – جرود صنين.
وواجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة نظراً للظروف المناخية الشديدة السوء وانعدام الرؤيا بسبب كثافة الضباب.
وبعد أن تأكدت العناصر من سلامة المواطنين الأربعة قامت بنقلهم الى طريق عام صنين حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم الى المدينة”.

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