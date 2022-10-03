الدفاع المدني: انقاذ طفل وانتشال ٤ جثث من بركة مياه في وادي درعون

في مستجدات حادثة سقوط الأولاد السوريين في بركة مياه – وادي درعون : إنقاذ أحد الأطفال الخمسة وانتشال أربع جثث
انتشل عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ١٥:٣٠ ولغاية الساعة ١٦:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١٠/٠٣ أربع جثث تعود لأطفال من التابعية السورية قضوا غرقاً اثر سقوطهم داخل بركة مياه في وادي درعون. في حين تمكن العناصر من انقاذ الطفل الخامس وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادثة.
إلى ذلك نقل العناصر جثتين إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية واثنتين إلى مستشفى السان جون في جونية، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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