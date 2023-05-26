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الدفاع المدني اخمد حريقا داخل مسرح في هذه المنطقة!
متفرقات
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الجمعة 26 أيار 2023
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت في تمام الساعة ١٣:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٢٦ حريقاً شب داخل مسرح يقع في الطبقة السفلية الاولى من احدى الكليات في طريق الجديدة – بيروت.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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