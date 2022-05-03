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الدفاع المدني ينتشل جثة رجل وابنته فقدا في نهر داريا في زغرتا
محلي
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الثلاثاء 03 أيار 2022
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انتشلت فرق من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، ومن المراكز البرية المجاورة، في تمام الساعة ٧،١٥ من صباح اليوم الفتاة التي أبلغ عن سقوطها امس ووالدها، وهما من النازحين السوريين، في نهر داريا/زغرتا وذلك بعد أن شاهد ذويها الجثة على ضفاف النهر. وقد كانت عمليات البحث عن الفتاة ووالدها قد انطلقت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين واجريت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من موقع الحادثة وصولاً إلى نهر ابو علي في طرابلس.
ويعمل العناصر في هذه الاثناء على انتشال جثة الاب ليتم نقل الجثتين الى المستشفى الحكومي عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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