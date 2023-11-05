الدفاع المدني: ٣ شهداء مدنيين باستهداف مسيرة صهيونية سيارتهم في بلدة عيناثا

صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية البيان التالي:
“استهدفت مسيرة صهيونية مساء اليوم سيارة مدنية في بلدة عيناثا، ما أسفر عن سقوط ٣ شهداء مدنيين، وقد عملت وحدات من الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة”.
صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية البيان التالي:
“استهدفت مسيرة صهيونية مساء اليوم سيارة مدنية في بلدة عيناثا، ما أسفر عن سقوط ٣ شهداء مدنيين، وقد عملت وحدات من الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة”.
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