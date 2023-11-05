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الدفاع المدني: ٣ شهداء مدنيين باستهداف مسيرة صهيونية سيارتهم في بلدة عيناثا
محلي
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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية البيان التالي:

“استهدفت مسيرة صهيونية مساء اليوم سيارة مدنية في بلدة عيناثا، ما أسفر عن سقوط ٣ شهداء مدنيين، وقد عملت وحدات من الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة”.

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