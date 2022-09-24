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الدكتور عادل يمين: يستحيل ان تستلم حكومة تصريف اعمال صلاحيات الرئيس
حوار اليوم
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السبت 24 أيلول 2022
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حوار اليوم مع الخبير الدستوري د. عادل يمين

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