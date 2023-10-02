الدولار صعودا.. والذهب هبوطا!

واصل الذهب خسائره، اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، كما أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى خفوت بريق المعدن الأصفر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1354 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1853 دولارا.
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا