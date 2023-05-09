الدولار يرتفع والإسترليني قرب أعلى مستوياته في عام

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل قتامة من المتوقع فيما داعب الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في عام وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار وخسر اليوان في المعاملات المحلية بنفس النسبة مسجلا 6.9218 يوان للدولار.وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6804 دولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6340 دولار لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته في شهر البالغ 0.63585 دولار المسجل في الجلسة الماضية.
واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء.
وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي يوم الخميس.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا