الدولار ينخفض بعد شهادة رئيس المركزي الأميركي

ترب الدولار الخميس، من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات، بعدما تمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت تذكر.
وارتفع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. ومن المرجح أن يبقي تقرير عن التضخم، الذي يواصل تسجيل مستويات مرتفعة، صدر امس الأربعاء صناع السياسة في حالة تأهب.
واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 102 نقطة بعد أن انخفض 0.5 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.
وجرت التعاملات في آسيا على نطاق ضيق مع إغلاق بورصات هونغ كونغ والصين بسبب عطلة.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار ليواصل صعوده بعد ارتفاعه 0.65 بالمئة امس الأربعاء.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2755 مقابل الدولار.
ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.
وانخفض الدولار 0.05 بالمئة إلى 141.81 مقابل الين بعد أن لامس ذروة سبعة أشهر عند 142.37 مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة.
واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية أمس الأربعاء عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسجل في أحدث التعاملات 7.1823 مقابل الدولار.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.51 بالمئة إلى 0.6762 مقابل الدولار، كما هوى الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6190 مقابل العملة الأمريكية
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