“الدولية للمعلومات” تنفي: الارقام المتداولة عن واقع النزوح السوري وأعبائه لم تصدر عنا ولا نتبنى مضمونها

صدر عن “الدولية للمعلومات” بيان جاء فيه: “تتداول مواقع التواصل منذ صباح اليوم الجمعة 24/6/2022، أرقاما عن واقع النزوح السوري إلى لبنان والأعباء التي يرتبها عليه، منسوبة إلى “الدولية للمعلومات”، لذا يهمنا إيضاح التالي:
– ان الأرقام المذكورة والمتداولة لم تصدر عن “الدولية للمعلومات”، ولا نتبنى مضمونها.
– منذ بدء أزمة النزوح السوري، أجرت “الدولية للمعلومات” عشرات الدراسات عن هذا النزوح لمصلحة المؤسسات المانحة، ولم ننشر أي أرقام.
– إن كل ما تصدره “الدولية للمعلومات”، ننشره إما في مجلة “الشهرية” التي تصدرها أو عبر موقعنا الإلكتروني، ومن يريد التحقق من أي معلومات يمكنه العودة إلى المجلة و/أو الموقع حصرا، وما خلا ذلك يكون غير صحيح وغير صادر عن الشركة”.
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