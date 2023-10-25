الدول الأوروبية ماضية في التحضير لمشروع خطير في لبنان (الديار)

أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”الديار”، الى أنّ الدول الأوروبية ماضية في التحضير للمشروع “الخطير” باعطاء النازحين السوريين “الحقوق الاجتماعية”، بهدف إقراره قريباً في البرلمان الأوروبي، رغم كلّ ما يحدث في غزّة وما يُمكن أن تؤدّي اليه تداعيات هذه الحرب، من إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي مشروع هذا القرار بعد القرار الأول الذي صدر في 13 تمّوز المنصرم، ونصّ في البند الثالث عشر منه على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، في خطوة أولى لرفض عودتهم الى بلادهم، ولمنع تسلّلهم بطرق غير شرعية الى الدول الأوروبية التي ترفض وجودهم، ولا ترى في هذا الرفض أي شيء من “العنصرية” التي تتهم بها لبنان.
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