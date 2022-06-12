عدم مشاركة بري لا تعني وجود خلاف (الديار)

كتبت صحيفة الديار تقول: حول عدم انضمام الرئيس بري الى اجتماع الرئيسين عون وميقاتي في قصر بعبدا أمس، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان عدم مشاركته لا تعني وجود خلاف حول ملف الحدود البحرية، لافتة الى ان هناك تفاهما مسبقا في هذا الشأن، وان التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة في هذا الشأن.
واضافت انه في اتصال سابق بين الرئيسين عون وبري جرى التأكيد على ما كان اتفق عليه في مرحلة سابقة وفق مبادئ الاطار الذي حصل قبل تولي هوكشتاين مهمته خلفا للوسيط الاميركي السابق.
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