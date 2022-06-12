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الرئيس الفرنسي يقدم التعازي لتمارا ابنة الراحل بحادثة المروحية في ايطاليا طارق الطياح
إقليمي/دولي
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الأحد 12 حزيران 2022
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