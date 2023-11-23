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الرئيس عون اتصل بالنائب رعد معزياً: الشهيد يغيب ولكنه لا يُنتسى
محلي
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الخميس 23 تشرين الثاني 2023
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اتصل الرئيس العماد ميشال عون برئيس كتله الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد معزياً باستشهاد نجله، ونوّه بالتضحيات والبطولات التي يقدمها شباب المقاومة على خطوط الدفاع عن لبنان، مؤكداً ان الشهيد يغيب ولكنه لا يُنتسى، بل يبقى حاضراً في الفكر والقلب.

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