الرئيس عون استقبل السفير العراقي في زيارة وداعية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير العراقي حيدر شياع البراك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان وعودته الى وزارة الخارجية العراقية، وعرض معه للعلاقات اللبنانية-العراقية.
وخلال اللقاء، نوه الرئيس عون بـ”الجهود التي بذلها السفير البراك خلال وجوده في بيروت من اجل تطوير العلاقات بين البلدين وتفعيلها في المجالات كافة، وبالدعم الذي يلقاه لبنان في دولة العراق رئيسا وحكومة وشعبا”.
وتمنى الرئيس عون للسفير البراك التوفيق في مهامه الجديدة.
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق محمد فهمي وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.
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