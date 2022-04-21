الرئيس عون التقى كلاس وشدد على أهمية الشباب في عملية التقارب بين الدول

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون “أهمية الشباب في عملية التقارب بين الدول والدور الكبير الذي يمكن ان يقوموا به في هذا المجال، من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وإرساء جسور التواصل وهدم العوائق التي من شأنها ان تساهم في ازدياد فرص الحروب والاقتتال بدل اعتماد ثقافة السلام والحوار”.
ودعا الرئيس عون الشباب الى “وجوب التعمّق في ثقافة القوانين الناظمة، لان الآمال معقودة عليهم لتسلّم المسؤوليات في دولهم بما يتلاقى مع أفكارهم وآرائهم المستقبلية”، وشدد على “أهمية الحركات الكشفية والرياضية في جمع الشباب وصقل قدراتهم وطاقاتهم”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي اطلعه على شؤون الوزارة والنشاطات التي تقوم بها لتعزيز التفاعل مع الشباب اللبناني.
كلاس
بعد اللقاء، قال الوزير كلاس: “تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس في اطار زيارتي الدورية لاطلاعه على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من انشطة ولقاءات، ولأخذ توجيهات فخامته حول المؤتمر الذي سيعقد في الاردن بين ٢٣ و٢٤ ايار في اطار السياسات التعليمية لتكوين المهارات والقدرات الشبابية، وتأهيل الشباب لبناء مستقبل اكثر انفتاحا وتفاعلا. وعرضت مع فخامته شؤون الوزارة وعلاقتها مع القطاعات الشبابية، اضافة الى الاستعدادات التي تقوم بها باشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، لإنجاح المؤتمر الكشفي العربي العام الذي سيعقد في لبنان في ايلول المقبل. وقد ابدى فخامته حرصه على الحركة الكشفية والرياضية، ووجوب تعزيرها وايلائها العناية والاهتمام الخاص”.
أضاف: “ركّز فخامته على:
١-التعليم مهما اكتسب من نظريات، يؤكد ان التعليم التطبيقي هو الاهم في تقدم المجتمعات.
٢- ان التقارب بين الدول يساعد على الازدهار ويعزز السلام بين الشباب ويمكّنهم من بناء الجسور بين بعضهم في الدول.
٣-تشجيع الاجيال الشبابية لتسلّم المسؤوليات في كل البلدان التي ينتسبون اليها . وهذا ما يستوجب عليهم ان يزيدوا من ثقافتهم بالقوانين الناظمة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا