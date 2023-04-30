الرئيس عون: اوروبا تعمل على ابقاء النازحين السوريين

قال الرئيس السابق ميشال عون في كلمة له خلال لقاء شعبي في جزين: “نعلم من سبب دخول النازحين الى لبنان وكانت دول خلف ذلك الامر وقد نبهنا الى خطورة الامر ولكن الحكومات المتعاقبة في ذلك الوقت لم تكن على قدر كاف من الوعي”.
وأضاف: “لن أخجل بتسمية أوروبا بأن غالبية دولها تعمل على ابقاء النازحين السوريين في لبنان والنازحين اليوم هم نازحون امنيون”.
وتابع عون: “نسكت اليوم عن جريمة ترتكب بحق لاجئين ضعفاء يمنعون اليوم من العودة الى وطنهم، واليوم يريدون دمج النازحين السوريين باللبنانيين “. وأضاف: “هناك دول صديقة تسعى الى نسف لبنان ولا يريدون مساعدتنا بنتائج النزوح من بطالة وارتفاع معدل الجريمة”.
ورأى ان ” اللاجئ السوري يتحمل جريمة هو لم يفعلها وعلينا أن نسأل من اتى بالسوري الى لبنان ومن ساهم بتهجيره”.
وتوجّه إلى الحضور قائلا: “انا الى جانبكم بكل خطوة لنخوض هذه الحرب وعلينا ان نكون الى جانب بعضنا البعض متضامنين “رزمة واحدة””.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا