الرئيس عون: بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني… وطنكم يفتخر بكم

غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على تويتر مهنئًا: “تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لأبطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غداً ليصبح لبنان بطل آسيا.”
وأضاف: “بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني، وطنكم يفتخر بكم”
غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على تويتر مهنئًا: “تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لأبطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غداً ليصبح لبنان بطل آسيا.”
وأضاف: “بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني، وطنكم يفتخر بكم”
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