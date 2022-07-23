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الرئيس عون: بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني… وطنكم يفتخر بكم
محلي
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السبت 23 تموز 2022
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غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على تويتر مهنئًا: “تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لأبطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غداً ليصبح لبنان بطل آسيا.”

وأضاف: “بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني، وطنكم يفتخر بكم”

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