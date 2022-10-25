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الرئيس عون: حل مسألة تشكيل الحكومة بسيط جداً
محلي
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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022
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أكَّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، أن حل مسألة تشكيل الحكومة بسيط جداً وقد طلب من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساءً لإصدار المراسيم.
وقال الرئيس عون: “إذا حصل شغور رئاسي ستكون الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”.

وأضاف: “تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة والمدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد”.

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