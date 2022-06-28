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الرئيس عون: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه وعليه المساءلة حيث يلزم
محلي
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الثلاثاء 28 حزيران 2022
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “أقسم وحيدا يمين الاخلاص للدستور والامة وقوانينها”، وشدد في تعليق له على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” على الفصل بين السلطات وتعاونها وليس هيمنة سلطة على اخرى.

وقال الرئيس عون: “أقسمت وحيدا يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. على القضاءأن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا”.

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